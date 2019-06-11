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Gemlik Asım Kocabıyık MYO tarihi zaferin peşinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:52 | Son Güncelleme

Türkiye’de EFQM Mükemmellik Büyük Ödülü’nü almayı başaran ilk ve tek meslek yüksekokulu olan Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (GAKMYO), gözünü Avrupa’ya dikti.Mükemmellik yolculuğuna 2009 yılında başlayarak bu alandaki bütün ödülleri kazanmayı başaran GAKMYO, son olarak 2016 yılında Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nün sahibi olmuştu.

Gemlik Asım Kocabıyık MYO tarihi zaferin peşinde

Türkiye’de EFQM Mükemmellik Büyük Ödülü’nü almayı başaran ilk ve tek meslek yüksekokulu olan Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (GAKMYO), gözünü Avrupa’ya dikti.
Mükemmellik yolculuğuna 2009 yılında başlayarak bu alandaki bütün ödülleri kazanmayı başaran GAKMYO, son olarak 2016 yılında Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nün sahibi olmuştu. Bu başarı ile yetinmeyen okul yönetimi, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli çalışmaları kapsamında Küresel Mükemmellik Ödülü’ne başvurdu. GAKMYO, geçtiğimiz günlerde ödül sürecini değerlendirecek olan yetkililer tarafından ziyaret edildi. Saha ziyareti gerçekleştiren ekibin başında İspanya’dan Mr. Jose Antonio Calvo Maguregi hazır bulundu. Saha ziyareti ekibi; İsviçre’den Mr. GerhardLeu, Lübnan’dan Mrs. Ursula C El Hage, Finlandiya’dan Tuomas Wuorikoski ve Türkiye’den ise Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğba Canvar Kahveci’den oluştu. Ziyarette okulda öğrencilere sunulan hizmetler, okulun liderlik ve yönetim mekanizması, çalışanlar ile ilgili yapılan projeler, öğrencilere ve topluma sunulan hizmetlerin değerlendirmesi yapıldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Gemlik Asım Kocabıyık MYO Müdürü Prof. Dr. Cumhur Aydınalp; “2016 yılında “Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü”nü almayı başaran ilk ve tek meslek yüksekokulu olduk. EFQM Mükemmellik Modelini bir yönetim anlayışı olarak benimseyen okulumuzun hedefi; EFQM Küresel Mükemmellik Ödülü sürecinde de aynı başarıyı göstermektir. Bu istek ve kararlılığı sahibiz. Elde ettiğimiz ve edeceğimiz başarılarla sadece Gemlik Asım Kocabıyık MYO açısından değil, hem Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bütünü hem de Türkiye’deki tüm MYO’lar açısından örnek ve öncü olmak istiyoruz” dedi.
GAKMYO, saha ziyareti sonuçlarında Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ödül Jürisi tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı bulunursa 23 Ekim’de Helsinki’de yapılacak ödül töreninde bu ödülü almaya hak kazanacak ilk meslek yüksekokulu olarak tarihe geçecek.

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