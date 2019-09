SERGEN SEZGİN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en kapsamlı köpek ve at eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde yetiştirilen "Gemlik ırkı" atlar, devlet protokolü törenleri ve çeşitli yarışlarda önemli görevler üstleniyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi bünyesinde, TSK için yüksek nitelikli "at terbiyesi, engel atlama, üç günlük yarışma ve atlı dayanıklılık" müsabakalarına katılabilecek özellikteki binek atlar ile temsil görevlerini icra edebilen tören atlarının yetiştirildiği At Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı, kapılarını Anadolu Ajansına açtı.

Yurt dışındaki at ırklarına bağımlılığı azaltmak için 1999 yılında yürürlüğe konulan proje kapsamında, Türkiye'de yüksek nitelikli ve milli at ırkı oluşturmak amacıyla 2001'de Gemlik ırkı at üretimine başlandı.

Gemlik'teki At Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında 0-2 yaşlarındaki taylara, atlarda insanlara karşı güven duygusunu oluşturmak ve geliştirmek için "insana alıştırma, itaat ve başlangıç" eğitimiyle başlayan zorlu süreç, 2-3 yaşındakilere "tay geliştirme", 3-4 yaşındakilere de "yüksek binicilik ve top çekme" eğitimleriyle sürüyor.