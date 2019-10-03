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Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, makamında rehin alındı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 01:49 | Son Güncelleme

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Bursa'nın Gemlik İlçesinde, elinde tabancayla Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü, makamında rehin alan ve 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim olmasının ardından gözaltına alınan Sinan Bingöl, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bursa'nın Gemlik İlçesinde, elinde tabancayla Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü, makamında rehin alan ve 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim olmasının ardından gözaltına alınan Sinan Bingöl, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Bingöl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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