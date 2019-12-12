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Gemlik Belediye Başkan Yardımcısını rehin alan zanlı: “Şeytana uydum”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 21:05 | Son Güncelleme

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk’ün rehin alınmasıyla ilgili davada savunmasını yapan zanlı, ’’Şeytana uydum’’ dedi.Gemlik Belediyesini kuru sıkı silahla basan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve sekreteri İrem Yıldız’ı rehin alma olayı ile alakalı olarak açılan davanın ilk duruşması Gemlik 2.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk’ün rehin alınmasıyla ilgili davada savunmasını yapan zanlı, ’’Şeytana uydum’’ dedi.
Gemlik Belediyesini kuru sıkı silahla basan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve sekreteri İrem Yıldız’ı rehin alma olayı ile alakalı olarak açılan davanın ilk duruşması Gemlik 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkemeye zanlı Sinan B. görüntülü olarak cezaevinden bağlandı.
Sinan B. ifadesinde, ’’Alkol almıştım. Belediyenin önünden geçerken, Bayram Demir’in kibirli konuşması aklıma geldi. Birayı cebime koydum, şeytana uydum. İki bayanın odasına girdim. Girerken de kendilerine söyledim. ’Bazı yetkililere sesimi duyurmak için yaptım’ dedim. Bu insanlarla bu şekilde olmak istemezdim. Zeynep hanımdan anne olduğu için özür dilerim’’ dedi.

’’Başıma silah dayadı’’
Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ise, ’’Şahsı tanımıyorum. Olay gününden bir kaç ay önce özel kalem müdürümüzün odasında agresif tavırlar sergilemişti. Olay günü bir anda silahla içeri girdi, bu bir eylemdir diyerek silahını doğrulttu. Sonrasında ‘Ben buraya kelle koltukta geldim, beni dinlemediniz hesabını soracağım’ dedi. Biz sakinleşmeye çalıştırdık, sakinleşmedi. İrem’i çıkarınca başıma silahı dayadı, ‘çıkamazsın’ dedi. Sonra gözlerimi kapattım, polisler içeriye girdi. Etkisiz hale getirdiler’’ dedi.
Hakim kararı açıklayacağını beyan etti. Serintürk’ün dava vekili ’’Konunun yeterince anlaşıldığını düşünmüyorum, bu nedenle ek beyanda bulunmak için süre istiyorum’’ deyince, Sinan B.’nin tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Mahkeme 11 Şubat 2020 tarihine ertelendi.
Ertelemenin açıklanmasının ardından söz isteyen zanlı Sinan B., ’’Buradan tutuklu kalmamdan memnun olanlara seslenmek istiyorum; kına yakın’’ diyerek, görüşme sandalyesinden ayrıldı.
Davadaki ilk duruşmaya Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan ile birlikte çok sayıda belediye yöneticisi, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Olayın geçmişi
2 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen olayda Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Sinan B., tarafından makam odasında silahla rehin alınmış, olayın ardından binaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Olayın zanlıs Sinan B. polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınmasının ardından aynı gece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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