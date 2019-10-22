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Gemlik Belediyesi bütçesi oy birliği ile kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Gemlik Belediyesi bütçesi oy birliği ile kabul edildi

Gemlik Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Bütçe 139 milyon 961 bin Türk lirası oldu.
Gemlik Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısı 3. oturumu Ömer Kahraman hizmet binasında yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın başkanlık ettiği oturumda belediyenin 2020 yılı performans programı ile gelir gider bütçesi oylandı. Bütün parti gruplarının desteğini alan bütçe oy birliği ile onaylandı.
Toplantıda grup sözcüleri kürsüde yaptıkları konuşmalarda bütçeyi yorumladılar. Son olarak söz alan Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, yapıcı muhalefetlerinden dolayı diğer partilere teşekkür ederek, dâire müdürlerinin tüm kalemler üzerinde ayrıntılı şekilde çalıştıklarını ve mâliyet hesaplarında gerçekçi rakamlar elde etmeye özen gösterdiklerini söyledi.
Başkan Sertaslan bütçe görüşmesinde şöyle konuştu:
“Bütçemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hazırlanan bütçe yapmak istediklerimizin işaretlerini taşıyor. Beş yıllık stratejik planımızın ilk adımı olan bütçemizde dâire müdürü arkadaşlarımız bütün kalemler üzerinde ayrıntılı şekilde düşünüp gerçekçi tahminler elde etmek maksadıyla mâliyet hesaplarında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler.”
Bütçede ağırlık verilen çalışmaların temmuz ayında yapılan anketle belirlendiğini dile getiren Sertaslan konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ankette, seçimlerden önce hemşerilerimize anlattığımız altmıştan fazla projeye bir bakın, bunlardan hangilerini yaparsak memnun olursunuz diye sorduk. Anketi yaklaşık 4 bin kişiyle gerçekleştirdik. İlk yirmi proje içinde iki tane inşaat çalışması çıktı. Biri kreş, diğeri huzurevi. Bu memlekette yaşayan insanların yüzde 92,8’i engelli değil. Birinci çıkan engelsiz taksi oldu. Çocuklara kırtasiye malzemesi konusuna gelirsek, bu memlekette herkesin kırtasiye malzemesine ihtiyacı var mı? Ama iki çocuğu mutlu ederiz düşüncesi destek gördü. En yüksek seviyede beğeni kazanan çalışmalardan biri oldu. Bir diğeri huzurevi. Sağlıklı da olsa yaşı ilerlemiş insanlar için eşini kaybetmesi küçük kıyamettir. Bunun bilincinde ve buna yatırım yapılması konusunda kanaatini gösteriyor. ”
Başkan Sertaslan: “Ben nota bilmem, kulaktan çalarım”
“Allah beni mahcup etmesin, ben de sizleri mahcup etmeyeceğim” diyen Başkan Sertaslan“Bütçe yapım tekniğini ben bilmem. Ben kulaktan bağlama çalarım, ud çalarım. Notayı arkadaşlarımız biliyor. Şu şarkıyı notaya dökün dedim döktüler. Aynı ses çıkmazsa hesabını sorarız. Çıkacak eminim. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür eder, bütçemizin ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını dilerim” diyerek sözlerini tamamladı.

Gemlik Belediyesi bütçesi oy birliği ile kabul edildi

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