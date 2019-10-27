Gemlik Belediyesi İmar Bölümü'ne gelen madde bağımlısı, cam kapıyı kırdı

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'da Gemlik Belediyesinin imar bölümüne gelen madde bağımlısı olduğu iddia edilen P.C.V. (23) cam kapıyı kırıp, güvenlik görevlileriyle tartıştı. P.C.V. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğlenden sonra, Gemlik Belediyesi İmar Bölümü'nde meydana geldi. Uyuştucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen P.C.V., kapalı olan imar bölümüne gelip, taşkınlık yapmaya başladı. Kapı kolunu kıran P.C.V., ardından kolla kapının camını kırdı. Olayın ardında binaya güvenlik görevlileri geldi. Bu sırada uyuştucu etkisinde olduğu ileri sürülen P.C.V.'nin, gelen güvenlik görevlileri ile arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri P.C.V.'yi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayın ardından Gemlik Belediyesi Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da binaya gelip incelemelerde bulundu.

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