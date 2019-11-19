Gemlik Belediyesi’nden emniyet ve jandarmaya destek

Gemlik Belediyesi ekipleri, güvenlik güçlerinin hizmet binalarında çevre düzenlemesi yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılacak eski Devlet Hastanesi poliklinikler binası ile İlçe Jandarma Komutanlığı çevresinde peyzaj düzenlemesi, ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yaptı. Eski poliklinikler binasında tadilat işleri devam ederken belediye ekipleri pek çok fidanı toprakla buluşturdu. Ekipler ayrıca binaya giden yol ve çevresinde de düzenleme gerçekleştirdi. Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde de çalışmaları tamamlayan ekipler, bahçeyi yeni bir görünüme kavuştururken çevredeki ağaçlar için sulama sistemi kurdu.

Gemlik’te ağaçlandırmalar sürecek

Konuyla ilgili Gemlik Belediyesi’nden alınan bilgilere göre, ot biçme, park ve bahçe düzenlemelerinin ilçe genelinde devam ettiği, gerekli yerlerde ağaçlandırma ve yeşillendirmelerin gerçekleşeceği belirtildi. Gemliklilerin hizmet aldığı İlçe Milli Eğitim, Emniyet, Jandarma Komutanlığı gibi noktalarda çalışmalara hız verildiğini kaydeden yetkililer, vatandaşların gördükleri ihtiyaçları whatsapp ihbar hattı, çağrı merkezi ve diğer başvuru kanalları ile belediyeye ulaştırarak çözüme kavuşmasına katkıda bulunabileceklerini söyledi.

