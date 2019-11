Gemlik Belediyesi’nden sosyal hamle

Gemlik Belediyesi, seçimlerin üzerinden on ay geçmeden dört büyük sosyal projesi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın seçim dönemindeki vizyon projeleri arasında yer alan dört önemli sosyal yatırım büyük ölçüde tamamlandı. Kreş, halk market, huzurevi ve engelsiz taksi, önümüzdeki aylarda sırayla hizmete girerek, özellikle engelli, dar gelirli, ihtiyaç sahibi ve bakım ihtiyacı olan Gemliklilerin hayatını kolaylaştıracak.

Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi içinde bulunan, önceden Tomokay Radyoloji Merkezi olarak hizmet veren, fakat uzun süre âtıl durumda olan, olumsuz görüntülerin meydana geldiği bina, Gemlik Belediyesi’nin çalışması ile kreş hizmeti vermek üzere tâdilata girdi. Geçtiğimiz haftalarda ihâlesi tamamlanan binada çalışmalar sürerken kreşin yaz aylarında hizmete girmesi bekleniyor. Kreş, çalışan ve özellikle dar gelirli ailelere yönelik hizmet verecek. Özel sektör ile rekabet ve kâr maksadı gütmeyecek çocuk bakım evinde asgarî ücretle çalışan annelerin mesai saatlerinde çocuklarına güvenli, sağlıklı bir bakım alanı oluşturulması hedefleniyor.

Sosyal yardım konusunu farklı bir aşamaya taşıyacak halk market ise kapalı otopark altında, mevcut sevgi mağazasını da kapsayacak şekilde hayata geçecek. Normal bir market özelliklerine sahip olan halk markette ekmek, bakliyat, un, tuz, şeker, çikolata, çocuk ve hasta bezi gibi bütün temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra giyim de bulunacak. Paranın geçmeyeceği bu markette Gemlik Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen kartlar ile kredi usûlü alışveriş yapılacak.

Kurşunlu’ya huzurevi

Huzurevi olarak bilinen Yaşlı Bakım Evi ise Gemlik’in sayfiye yerlerinden Kurşunlu’da hizmete girecek. Daha önce Gemlik Belediyesi tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmiş, Büyükşehir Belediyesi tarafından rehabilitasyon merkezi olması maksadıyla konutların inşa edildiği alan, son meclis toplantısında yeniden Gemlik Belediyesi’ne geçti. Rehabilitasyon merkezi olarak verim alınamayan alanda yer alan binalar, gerekli düzenlemeler yapılarak bakıma ihtiyaç duyulan yaşlıların sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmeleri için kullanılacak.

Ulaşımda engeller kalkıyor

Gemlik Belediyesi’nin bir diğer sosyal projesi ise engelsiz taksi. Fizikî engelli, tekerlekli sandalye kullanan ve bu sebeple evden çıkmakta, ilçede bir yerden bir yere gitmekte zorlanan Gemlikliler, belediyenin engelsiz taksi uygulaması ise evlerinden alınacak. İstedikleri yere götürülecek. Araç, tekerlekli sandalye kullanan ve diğer beden engellilerin kullanımı için uygun tasarlanmış olacak. Böylece engellilerin ulaşım ihtiyacı giderilerek yaşadıkları problemler büyük ölçüde giderilmiş olacak.

Başkan Sertaslan: “Gemlik’te sosyal adaleti sağlayacağız”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Attığımız her adım, Gemliklilerin hayatını kolaylaştırmak, adaletsizlikleri gidermek, hemşerilerimize ihtiyaç duydukları gıdadan ulaşıma, sağlıktan bakıma her şeyi en kolay şekilde sağlamak. İlçemizde sosyal adalet ve hak eşitliğini sağlayacağız” dedi.

Başkan Sertaslan konuyla ilgili şöyle konuştu: “Görevi devralmamız üzerinden henüz on ay bile geçmedi. Gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel faaliyetler ile Gemlik’i Türkiye’de konuşulan, dikkat çeken bir çekim merkezi haline getirirken ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz için önemli adımları da attık. Tüm bunları gerçekleştirirken belediyemizin sınırları kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya çalıştık, öte yandan ilçemizde yapılacak faydalı işler için elini taşın altına koyan, maddî ve manevî destek olan pek çok sponsorumuzun ve siyasi parti farkı gözetmeksizin Gemlik için çalışan dostlarımızın katkısı ile bu noktaya geldik. Çocuk bakım evinde dar gelirli aileler günlük mesaileri sırasında evlatlarını belediyemizin uzman eğitmenlerine güvenle bırakabilecek ve gönül rahatlığı ile çalışabilecekler. Halk markette sağ elin verdiğini sol el görmeden gereken yardımlar düzenli şekilde gerçekleşecek. Yaşlı bakım evinde çeşitli sebeplerden bakıma ihtiyaç duyan büyüklerimiz burada huzurla hayatlarını sürdürebilecekler. Engelsiz taksi ise Gemlik’teki engelleri kaldırarak hemşerilerimizin ulaşım ihtiyacını kolaylaştıracak. Zeytinin başkenti Gemlik, barışın ve huzurun kenti olarak herkesin rahat ve özgürce yaşamak isteyeceği bir yer olacak.”