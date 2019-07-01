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Gemlik Büyükşehir ile daha da güzelleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik’te derelerin ıslah çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu, Çarşı ve Karsak derelerinin daha temiz akması için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Gemlik Büyükşehir ile daha da güzelleşiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik’te derelerin ıslah çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu, Çarşı ve Karsak derelerinin daha temiz akması için çalışmaların sürdüğünü anlattı. Başkan Aktaş, “Sahil düzenlemeleri ve dere ıslahlarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’i daha da güzelleştirmeye devam edecek” dedi.
Bursa’nın sahillerinden derelerine, meydanlarından parklarına kadar her noktada daha sağlıklı ve temiz bir kent inşa etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki çevre odaklı faaliyetlerine devam ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, denizi ve dereleriyle meşhur olan Gemlik’te Çarşı ve Karsak derelerinde incelemeler yaptıklarını, Umurbey’den gelip dereye verilen kanalizasyon hattıyla alakalı gözlemlerde bulunduklarını söyledi. Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ’nin altyapıyla ilgili tek yetkili kurum olduğunu özellikle vurgulayarak, “Şu an kuru pozisyonda olan yaklaşık 3 kilometrelik Çarşı Deresi’nin, temiz suyla buluşturulması noktasında ihalemizi gerçekleştirdik, yakın bir zaman içerisinde çalışmamız başlayacak” dedi.
Karsak Deresi daha temiz akacak
Başkan Aktaş, bölgedeki tüm değerlendirmelerini anlatarak, “Umurbey’in kanalizasyonunun direkt dereye verildiği noktada, kanalizasyona bağlanmasıyla ilgili tespitimizi yaptık. O çalışmayı da hayata geçireceğiz. Karsak Deresi için de problemimiz şu, burada Orhangazi’den gelen farklı firmaların endüstriyel atıkları var. Bunların zapturapt altına alınması lazım. İl Çevre Müdürlüğü’müzün sorumluluğundaki işler ama bunlarla ilgili devam eden çalışmalarımız da var. Burada senede bir kez yapılan temizlikten ziyade, daha rutin periyodda neler yapılabilir, onu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışacaklar. Karsak Deresi’nin daha temiz bir görünüme kavuşmasını, insanların burada daha rahat ve sağlıklı bir şekilde dolaşmalarını temin etmeye çalışacağız” diye konuştu.
Gemlik’in 100 bini aşan nüfusuyla Bursa’nın büyük ilçelerinden bir tanesi olduğunu da ifade eden Başkan Aktaş, “Bazı eksikler var onları da tamamen toparlayınca derelerimiz daha temiz akacak, denizimiz çok daha güzel olacak. Gerek sahil düzenlemeleri, gerekse dere ıslahlarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’i daha da güzelleştirmeye devam edecek” dedi.

Gemlik Büyükşehir ile daha da güzelleşiyor

Gemlik Büyükşehir ile daha da güzelleşiyor

Gemlik Büyükşehir ile daha da güzelleşiyor

Gemlik Büyükşehir ile daha da güzelleşiyor

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