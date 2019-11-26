Gemlik çıkışında trafik rahatlayacak

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İslamköy mevkii ile Serbest bölge ve limanlar yolunu birbirine bağlayan yaklaşık bir kilometrelik yolda sona yaklaştı.

Gemlik Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan köy ve ilçe merkezlerindeki ara sokaklarda parke taş çalışmasına sürdüren ekipler, Serbest Bölge, İslamköy ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun arkasından yol yapım çalışmasında sona yaklaştı. Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda ve on sekiz metre genişliği bulunan yolun Gemlik Serbest Bölgesi’ndeki özellikle servis giriş ve çıkış saatlerinde Bursa yönüne gidecek araçların yoğunluğunu da büyük ölçüde düşüreceği tahmin ediliyor.

Yeni yapılan yol yapım çalışmasıyla ilgili bilgi veren Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Yuşan; Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını aralıksız gerçekleştiğini ifade ederken, köylerde ve ilçe merkezindeki ara yollarda parke ve sathi asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yuşan konuşmasının devamında “Ekiplerimizin yapımını gerçekleştiği bu yolun bir önemli özelliğini de Serbest Bölge yoluna alternatif giriş ve çıkış sağlayacak olmasıdır” dedi.



