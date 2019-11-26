HABER

Gemlik çıkışında trafik rahatlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 18:38 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İslamköy mevkii ile Serbest bölge ve limanlar yolunu birbirine bağlayan yaklaşık bir kilometrelik yolda sona yaklaştı.Gemlik Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Gemlik çıkışında trafik rahatlayacak

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İslamköy mevkii ile Serbest bölge ve limanlar yolunu birbirine bağlayan yaklaşık bir kilometrelik yolda sona yaklaştı.
Gemlik Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan köy ve ilçe merkezlerindeki ara sokaklarda parke taş çalışmasına sürdüren ekipler, Serbest Bölge, İslamköy ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun arkasından yol yapım çalışmasında sona yaklaştı. Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda ve on sekiz metre genişliği bulunan yolun Gemlik Serbest Bölgesi’ndeki özellikle servis giriş ve çıkış saatlerinde Bursa yönüne gidecek araçların yoğunluğunu da büyük ölçüde düşüreceği tahmin ediliyor.
Yeni yapılan yol yapım çalışmasıyla ilgili bilgi veren Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Yuşan; Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını aralıksız gerçekleştiğini ifade ederken, köylerde ve ilçe merkezindeki ara yollarda parke ve sathi asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yuşan konuşmasının devamında “Ekiplerimizin yapımını gerçekleştiği bu yolun bir önemli özelliğini de Serbest Bölge yoluna alternatif giriş ve çıkış sağlayacak olmasıdır” dedi.

Gemlik çıkışında trafik rahatlayacak

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Raya atlayan üniversiteli Didem, trenin çarpmasıyla öldüRaya atlayan üniversiteli Didem, trenin çarpmasıyla öldü
3 gündür aranıyordu, nehirde cesedi bulundu3 gündür aranıyordu, nehirde cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

İkinci bebeğini bekliyor! Eşinden ihanet açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Can pazarı! Köprüden düştü

Can pazarı! Köprüden düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK/YPG 17 kişiyi katletti

MSB duyurdu: PKK/YPG 17 kişiyi katletti

Rusya'dan 'S-400 teslimatı' açıklaması!

Rusya'dan 'S-400 teslimatı' açıklaması!

İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı

İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı

Konya’da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

Gökyüzündeki görüntü mest etti! Dakikalarca izlediler

Ordu'da 12 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor! İlginç detay

Türkiye bu seri cinayetleri konuşmuştu! İlginç detay

Adana'da genç kadın, kaldırımda bıçaklanmış halde bulundu

Kan donduran olay! Genç kadın kaldırımda bu halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.