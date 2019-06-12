HABER

Gemlik Gübre Fabrikasında trafo patlaması: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

Gemlik Gübre Tesisleri fabrika sahası içerisindeki elektrik trafosunda patlama meydana geldi.

Gemlik Gübre Fabrikasında trafo patlaması: 2 yaralı

Gemlik Gübre Tesisleri fabrika sahası içerisindeki elektrik trafosunda patlama meydana geldi. 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gemlik Gübre fabrikasında bakımı yapılan bir elektrik trafosunun son kontrolleri sırasında meydana gelen patlamada Deniz A. ve Muammer Ç. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar, işletmeye ait ve 112 ambulansları ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan ve yüzünde yanık oluştuğu öğrenilen Deniz A. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Diğer yaralı Muammer Ç. ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
Öte yandan muhtemel bir ikinci olayın önüne geçmek için fabrikanın üretim bölümlerinde faaliyetlerin bir süre durdurulduğu öğrenildi. Patlama ile alakalı tahkikat sürüyor.

Gemlik Gübre Fabrikasında trafo patlaması: 2 yaralı

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Balkonda mahsur kalan kedisine kavuştuBalkonda mahsur kalan kedisine kavuştu
Linç edilmek istenen taciz şüphelisi 26 suçtan sabıkalı çıktıLinç edilmek istenen taciz şüphelisi 26 suçtan sabıkalı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.