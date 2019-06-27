HABER

Gemlik Kaymakamı İnan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 18:22 | Son Güncelleme

Denizli'de çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Safa Akif İnan, Samsun'da toprağa verildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan (15), Samsun'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından İnan'ın cenazesi Samsun'a getirildi.

Bu yıl ortaokuldan mezun olduğu öğrenilen Safa Akif İnan için Kılıçdede Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Gencin cenazesi, Samsun Müftüsü Veysel Çakı tarafından ikindi namazı sonrası kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Gemlik Kaymakamı Kemal İnan ile eşi Sedef İnan, uzun süre oğullarının tabutunun başında gözyaşı döktü.

Anne İnan'ın, oğlunun tabuna sarılarak "Sen manken gibiydin, boyun da uzundu bu tabuta nasıl sığdın. Baban gibi kaymakam olmak istiyordun. Senin tabutunu kaymakamlar taşıyacak. İsyan etmeyeceğim. Allahım sen verdin sen aldın. Benim oğlum hiç liseye gidemeyecek. Hiç aşık olamayacak oğlum. Seni ben Samsun'a fen lisesine kayda getirecektim. Veda anı yaklaşıyor oğlum, Allahım bize sabır ver." diyerek ağıt yakması cenazeye katılanları duygulandırdı.

Cenaze törenine, ailenin akrabaları ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

Önceki gün Denizli'de Çamlaraltı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın çocuğu 3 kardeşten Ahmet Burak İnan (21) ve Safa Akif İnan (15) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darp sonucu yaralanmıştı. Safa Akif İnan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
İmamoğlu, mazbatasını aldıİmamoğlu, mazbatasını aldı
FSM'deki bakım nedeniyle 15 temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk FSM'deki bakım nedeniyle 15 temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçak Denizli Vali Yardımcılığı Gemlik Gemlik Kaymakamı Kemal İnan kavga kaymakam

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.