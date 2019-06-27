Gemlik Kaymakamı İnan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan (15), Samsun'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından İnan'ın cenazesi Samsun'a getirildi.

Bu yıl ortaokuldan mezun olduğu öğrenilen Safa Akif İnan için Kılıçdede Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Gencin cenazesi, Samsun Müftüsü Veysel Çakı tarafından ikindi namazı sonrası kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Gemlik Kaymakamı Kemal İnan ile eşi Sedef İnan, uzun süre oğullarının tabutunun başında gözyaşı döktü.

Anne İnan'ın, oğlunun tabuna sarılarak "Sen manken gibiydin, boyun da uzundu bu tabuta nasıl sığdın. Baban gibi kaymakam olmak istiyordun. Senin tabutunu kaymakamlar taşıyacak. İsyan etmeyeceğim. Allahım sen verdin sen aldın. Benim oğlum hiç liseye gidemeyecek. Hiç aşık olamayacak oğlum. Seni ben Samsun'a fen lisesine kayda getirecektim. Veda anı yaklaşıyor oğlum, Allahım bize sabır ver." diyerek ağıt yakması cenazeye katılanları duygulandırdı.