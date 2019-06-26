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Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 13:34 | Son Güncelleme

CENAZESİ SAMSUN'A GÖTÜRÜLECEK Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan ve çıkan kavgada bıçaklanan 3 oğlundan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Safa Akif İnan'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı.

Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (2)

CENAZESİ SAMSUN'A GÖTÜRÜLECEK
Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan ve çıkan kavgada bıçaklanan 3 oğlundan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Safa Akif İnan'ın Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Üçler Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan oğullarının hayatının baharında yaşama veda etmesinin acısını yaşayan Kaymakam Kemal İnan ve pratisyen doktor olan eşi Sedef İnan, otopsi sırasında Başhekim Odası'nda bekledi. İnan'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere bugün, karayoluyla memleketleri Samsun'a götürüleceği bildirildi. İnan'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
VALİ KARAHAN: ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Öte yandan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen yaşları 18'in altında 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Denizli Valisi Hasan Karahan, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini belirtip, "Başımız sağ olsun. Üzücü bir olay yaşadık. Yaralanan Safa Akif İnan'a gece müdahale edildi, ancak olmadı, takdiri ilahi. Mekanı cennet olsun. Adli süreç o andan itibaren başladı ve devam ediyor. Yargı gereğini yapacaktır. Biz cana bir şey gelmesin isterdik ama takdiri ilahi" diye konuştu.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (2)Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (2)Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü (2)

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