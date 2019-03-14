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Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a fahri başkanlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Gemlik Şubesi’nde yapılan kongre sonrasında göreve gelen Erdal Şimşekoğlu ve yönetimi, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ı ziyaret etti.Türk Kızılayı’nın faaliyetlerini anlatan Erdal Şimşekoğlu, Gemlik’te devam eden süreçte önemli çalışmalar ve yardımlar yapacağını ifade etti.

Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a fahri başkanlık

Türk Kızılay Gemlik Şubesi’nde yapılan kongre sonrasında göreve gelen Erdal Şimşekoğlu ve yönetimi, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ı ziyaret etti.
Türk Kızılayı’nın faaliyetlerini anlatan Erdal Şimşekoğlu, Gemlik’te devam eden süreçte önemli çalışmalar ve yardımlar yapacağını ifade etti. Türk Kızılayı’nın Gemlik’te daha faal ve etkili olması adına çalışmalar yapacağını belirten Şimşekoğlu, ’’Önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç sahibi ailelere yardım başta olmak üzere çok sayıda çalışma yapacağız. Bunu da kamuoyu ile paylaşarak, Kızılay’ı Gemlik’te daha bilinir hale getireceğiz’’ dedi.
Ziyaret sonrasında Erdal Şimşekoğlu, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’a fahri başkanlık rozetini taktı.

Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a fahri başkanlık

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