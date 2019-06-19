HABER

Gemlik kurban pazarında hummalı çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:30 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurban pazarında bayram hazırlıkları başladı.Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesi çalışmalarına hız verdi.

Gemlik kurban pazarında hummalı çalışma

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurban pazarında bayram hazırlıkları başladı.
Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesi çalışmalarına hız verdi. Muratoba Mahallesi’nde 31 bin metrekarelik kurban pazarı alanı olarak belirlenen sahada alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Kurban pazarının kurulacağı alanda yol çalışması ve asfalt serimi yapan ekipler, geniş bir alanda hummalı bir çalışma yürütüyor. Kısa bir süre sonra kurban çadırlarının kurulacağı alanda, hayvan sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebileceği tuvalet, duş ve benzeri hususlar düşünüldü. Gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hayvan çadırları kurularak, kurban bayramı için kurbanlıklar satışa sunulacak.
Gemlik’te kurban alış satışının önceki senelerde âdetâ çileye dönüştüğünü belirten Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde bu sene sıkıntıların birçoğunun halledildiğini kaydetti. Giriş ve çıkışlarının düzene girdiği, alana gelen besicilerin ihtiyaçları olan tuvalet ve banyo ihtiyaçlarının karşılaması için alanlar oluşturduğunu belirten Başkan Sertaslan, kurban pazarı olarak adlandırılan bölgenin ileriki dönemlerde Gemlik’teki besiciliğin de merkezi olacağının altını çizdi.

Overclock tutkunları buna bayılacaksınız! Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!
Munzur'a düşen Engin'i arama çalışmalarında 5'inci günMunzur'a düşen Engin'i arama çalışmalarında 5'inci gün
Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildiTunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sezonu erken açtılar, 68 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Plajlar doldu taştı! Sayı 2 haftada 68'e ulaştı

Cezayir açıklarında Türkiye'den operasyon!

Türkiye'den Cezayir açıklarında operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.