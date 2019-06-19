Gemlik kurban pazarında hummalı çalışma

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurban pazarında bayram hazırlıkları başladı.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşan kurban bayramı öncesi çalışmalarına hız verdi. Muratoba Mahallesi’nde 31 bin metrekarelik kurban pazarı alanı olarak belirlenen sahada alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Kurban pazarının kurulacağı alanda yol çalışması ve asfalt serimi yapan ekipler, geniş bir alanda hummalı bir çalışma yürütüyor. Kısa bir süre sonra kurban çadırlarının kurulacağı alanda, hayvan sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebileceği tuvalet, duş ve benzeri hususlar düşünüldü. Gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hayvan çadırları kurularak, kurban bayramı için kurbanlıklar satışa sunulacak.

Gemlik’te kurban alış satışının önceki senelerde âdetâ çileye dönüştüğünü belirten Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde bu sene sıkıntıların birçoğunun halledildiğini kaydetti. Giriş ve çıkışlarının düzene girdiği, alana gelen besicilerin ihtiyaçları olan tuvalet ve banyo ihtiyaçlarının karşılaması için alanlar oluşturduğunu belirten Başkan Sertaslan, kurban pazarı olarak adlandırılan bölgenin ileriki dönemlerde Gemlik’teki besiciliğin de merkezi olacağının altını çizdi.

