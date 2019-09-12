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Gemlik Kurtuluş Günü’nde birlik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 14:30 | Son Güncelleme

Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

Gemlik Kurtuluş Günü’nde birlik oldu

Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı şenlik havasında kutlandı.
Resmi törenler sabah 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Törene Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Kıvanç Kerpişçi, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, gaziler, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Gemlikli katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından İskele (Demokrasi) Meydanı’nda devam eden kutlamalarda mehter ekibi konser verdi. Ardından Gemlikli öğrenciler şiir okudu. Meydandaki programın sona ermesiyle Gemlik’in kurtuluşunda şehit düşen Yüzbaşı Cemal, er Mehmet Ali ve imam Mehmet Efendi’nin kabrini ziyaret eden protokol mensupları şehitlerin ruhuna dua etti.
Kutlamalar akşam da devam etti. Kurtuluş yılı olan 1922’ye ithâfen saat 19.22’de başlayan Zafer Yürüyüşü’nde siyasî parti ilçe başkanları birlik ve beraberlik görüntüsü verdi. Gemlikliler bando takımının çaldığı 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı gibi marşlarla İskele Meydanı’na kadar yürüdüler. Program Berkay Özcan ve Salt Orkestası ile Samida grubunun konserleri ile devam etti. Berkay Özcan ve Salt Orkestrası ile keyifli anlar yaşayan Gemlikliler şarkılara etti. Türkçe, Gürcüce ve Hemşince türküler söyleyen üç kız kardeşten oluşan Samida konserinde coşku tavan yaparken, kutlamalar saat 23.00’e kadar sürdü.
Sanatçılara çiçek takdim etmek için sahneye gelen Gemlik belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik’te birlik ve beraberlik rüzgârının estiğini söyleyerek ilçenin barışın ve huzurun şehri hâline geldiğini dile getirdi. Sertaslan şöyle konuştu:
“Millî günlerimizi hep birlikte ağız tadıyla kutluyoruz. Bu güzel vatanı, bu güzel ilçeyi bizlere emanet eden gazilerimize, şehitlerimize borcumuz var. Dökülen kanları, gözyaşlarını unutmamamız gerekiyor. Sizlere inanıyorum, gelecek yıllarda Gemlik’in kurtuluşunda çok daha büyük kabalıklarla, çok daha büyük coşkuyla yine bu alanda olacağız. Gazilerimize minnet ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Kurtuluş Günü’müz kutlu olsun”.

Gemlik Kurtuluş Günü’nde birlik oldu

Gemlik Kurtuluş Günü’nde birlik oldu

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