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Gemlik sahilleri öğrenciler eliyle pırıl pırıl

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 17:57 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Ali Kütahya Ortaokulu öğrencileri, Dünya Çevre Günü kapsamında belediye ekipleriyle birlikte sahil temizleme etkinliği düzenledi.Gemlik’te yaklaşık 324 öğrenci ve 31 öğretmenin katıldığı etkinlikte, öğrenciler Kumla sahilinin girişinden başlayarak tüm deniz kenarını temizledi.

Gemlik sahilleri öğrenciler eliyle pırıl pırıl

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Ali Kütahya Ortaokulu öğrencileri, Dünya Çevre Günü kapsamında belediye ekipleriyle birlikte sahil temizleme etkinliği düzenledi.
Gemlik’te yaklaşık 324 öğrenci ve 31 öğretmenin katıldığı etkinlikte, öğrenciler Kumla sahilinin girişinden başlayarak tüm deniz kenarını temizledi. Çevre temizliğine katılan öğrenciler çevre bilinci ve temizlik konusunda büyüklerine örnek oldular.
Etkinliğe Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk, Kumla Mahallesi Muhtarı Kazım Ata, Okul Müdürü Nihat Özlem ve çok sayıda öğretmen katıldı.
“Çöp atmamayı öğretmek istiyoruz”
Çevre ve denizlere olan duyarlılığı ve saygıyı göstermek, kıyılardaki kirliliğe dikkat çekerek farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen etkinlikte, atıklar çevre gönüllüsü öğrenciler tarafından toplanarak bertaraf edildi. Kumla halkının da büyük ilgi gösterdiği etkinlikte temizliğin önemi bir kez daha vurgulandı.
“Çöp toplamaktan ziyade çöp atmamayı öğretmek istiyoruz” diyen Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk, “Ali Kütük Ortaokulu öğrencilerimiz çevre duyarlılığını arttırmak adına temizlik yaptılar. Sahilimizdeki atıkları kendi imkanlarımızla toplayıp, hem sahilimizi temizliyoruz hem de çocuklarımıza çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Çocuklarımız gelecekte temiz bir çevre ve temiz bir dünya istiyor. Onun için bizler de çevremizi temiz tutup, geleceğe temiz bir çevre bırakmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Temizlik tüm sahil şeridinin temizlenmesinin ardından ekiplerin çöplerinin almasıyla sona erdi.

Gemlik sahilleri öğrenciler eliyle pırıl pırıl

Gemlik sahilleri öğrenciler eliyle pırıl pırıl

Gemlik sahilleri öğrenciler eliyle pırıl pırıl

Gemlik sahilleri öğrenciler eliyle pırıl pırıl

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