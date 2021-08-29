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Gemlik'te Roma dönemine ait 25 adet sikke ele geçirildi

29.08.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Gemlik ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait 25 adet sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gemlik'te Roma dönemine ait 25 adet sikke ele geçirildi

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ç.D., Ö.G. ve A.H.I. adlı 3 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.

25 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler şüphelilere ait 3 adrese baskın yaptı. Baskında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 25 adet sikke ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerden A.H.I. savcılık ifadesinin ardından, Ç.D. ve Ö.G. de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler de, incelenmek üzere müzeler müdürlüğüne teslim edildi. (DHA)


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