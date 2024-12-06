Gemlik'teki görüntüler tepkilere yol açtı, soruşturma başlatıldı! "Hayvanı yiyorlar"

Gemlik Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altında bulunan ve aç oldukları iddia edilen sokak köpekleri, ölen bir köpeği parçalayarak yedi.

"HAYVANI YİYORLAR"

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayı öğrenip barınağa giden hayvanseverler, ölen köpeği yiyen köpekleri, hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı. Görüntüyü çeken kişinin "Herkesi arayın herkesi... Hayvanı yiyor, abla açlıktan hayvanı yiyorlar" dediği görüldü.

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden olurken, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Olayı öğrenince hemen hayvan barınağına geldim. Yaşananları öğrenmeye çalışıyorum” dedi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Gemlik Belediyesi’ne bağlı Umurbey Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Olayın sorumlularının tespiti için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA