Gemlik Ülkü Ocakları açıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Ülkü Ocakları’nın yeni binası hizmete girdi.

Gemlik Asım Kocabıyık Camii girişinin karşısında bulunan Ülkü Ocakları açıldı. Açılış programı mehter ve dualar eşliğinde yapıldı. Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Baydar; ’’Bizler omuzlarımızdaki yükün ağırlığını biliyor ve buna yakışır faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Ülkü Ocakları olarak bu davanın çamı da kozalağı da bizim. Bu ocak burada açılmışsa, bu dava için bizi ikbal kaygısı içinde yetiştirmeyen, bizi yetiştiren büyüklerimiz sayesinde açılmıştır. Ülkücünün mukaddesatı Allah’ın varlığından gayrı şan, Resulullah’ın riyasetinden gayri nam tanımaz. Biz yalnızca alemlerin rabbi olan Allah’ın gazabından korkarız’’ dedi.



