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Gemlik’de bina alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 07:56 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde eski binada çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.Yangın, Gemlik Balıkpazarı mahallesi Alemdar caddesinde meydana geldi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde eski binada çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.
Yangın, Gemlik Balıkpazarı mahallesi Alemdar caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Mahalleliye korkulu anlar yaşatan yangın kısa sürede büyüdü. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında eski bina tamamen kullanılamaz hale gelirken, bölgede ekipler tarafından doğalgaz ve elektrik kesildi. İddiaya göre, binaya benzin dökerek yaktığı öne sürülen bir kişi polisler tarafından gözaltına alındı.
Yangınla alakalı başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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