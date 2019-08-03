HABER

Gemlik’in dereleri Büyükşehir ile daha temiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik’in derelerinin daha temiz akması için çalışmaların başladığını anlatarak, “Dere ıslahlarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’i daha da güzelleştiriyor” dedi.Bursa’nın daha sağlıklı ve temiz bir kent olması hedefiyle, hizmetlerine tüm ilçelerde devam eden Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’te dere ıslahı çalışmalarına başladı.

Gemlik’in dereleri Büyükşehir ile daha temiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik’in derelerinin daha temiz akması için çalışmaların başladığını anlatarak, “Dere ıslahlarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’i daha da güzelleştiriyor” dedi.
Bursa’nın daha sağlıklı ve temiz bir kent olması hedefiyle, hizmetlerine tüm ilçelerde devam eden Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’te dere ıslahı çalışmalarına başladı. Karsak Deresi’nde devam eden ıslah çalışmalarını inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ’nin altyapıyla ilgili tek yetkili kurum olduğunu söyledi.
Gemlik’in derelerinin temiz suyla buluşturulması için çalışmaların takipçisi olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, Karsak Deresi’nde yapılan incelemelerde, Orhangazi’den gelen ve farklı firmaların endüstriyel atıklarının tespit edildiğini hatırlattı. Başkan Aktaş, yapılan çalışmaları anlatarak, “Gemlik ilçemizde ıslah çalışmalarına başladığımız Karsak Deresi’nde incelemelerde bulunduk. Daha önceki ziyaretimizde, Karsak Deresi’ndeki kirliliği tespit etmiştik. Gemlik merkezinden geçen Karsak’ın temizlenmesi için çalışmaları hızlıca başlattık. Bugün baktığımızda çalışmalarda önemli bir aşamaya geldiğimizi görüyoruz. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz” diye konuştu.
Karsak Deresi’nin daha temiz olacağını belirten Başkan Aktaş’a, incelemede AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit de eşlik etti.

Gemlik’in dereleri Büyükşehir ile daha temiz

Gemlik’in dereleri Büyükşehir ile daha temiz

PARTNER İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı
(ÖZEL) Sakarya’nın saklı kalmış cennetine yoğun ilgi(ÖZEL) Sakarya’nın saklı kalmış cennetine yoğun ilgi
Tatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyorTatması cesaret istiyor, yiyen vazgeçemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalpli kutuda ele geçirildi! Pişkin savunma

Kalpli kutuda ele geçirildi! Pişkin savunma

Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Polis kapı kapı dolaşıp uyardı! Aman dikkat

Polis kapı kapı dolaşıp uyardı! Aman dikkat

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaza: Yaralılar var

Küçükçekmece'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

Son dakika! Çok sayıda polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

Otomobilin çarpıp kaçtığı mahalle bekçisi kurtarılamadı

Otomobilin çarpıp kaçtığı mahalle bekçisi kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.