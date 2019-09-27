Gemlik’in girişi değişiyor

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Karayolları Bölge Müdürü ile Gemlik girişini inceledi

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik’in girişinin yine İstiklal Caddesi’nden verilmesi ile ilgili incelemelerine devam ediyor. Mevcut trafiği etkilemeyecek ve kazalara yol açmayacak alternatifler üzerinde duran Işık, 14. Karayolları Bursa Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit ile Gemlik Dörtyol Mevkisi’nde incelemelerde bulundu.

Işık’ın Gemlik’ten gelen talepler üzerine uzun zamandır üzerinde durduğu konu ile alakalı çeşitli ihtimaller değerlendirilirken, Karayolları da teknik inceleme yapmıştı. Bölge Müdürü ile kavşağın olduğu noktayı ziyaret eden Işık, "Özellikle terminal yolu üzerinde akşam saatlerinde trafik oluşuyor. Şu andaki hali Gemlik’e yakışır bir giriş değil. Gemlik’in hak ettiği girişe kavuşması gerekiyor" dedi.



