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Gemlikli küçük çizer dünya ikincisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, lise öğrencisi Ayşe Berra Arıdil, yaptığı karikatürle dünya ikincisi oldu.Halit Paşa İmam Hatip Ortaokulunda okuyan ve aynı zamanda da BUSMEK Paşa Konağı Kurs Merkezindeki karikatür atölyesine üç yıldır devam eden Ayşe Berra Arıdil, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışmasında, ortaokul öğrencileri kategorisinde ikinci oldu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, lise öğrencisi Ayşe Berra Arıdil, yaptığı karikatürle dünya ikincisi oldu.
Halit Paşa İmam Hatip Ortaokulunda okuyan ve aynı zamanda da BUSMEK Paşa Konağı Kurs Merkezindeki karikatür atölyesine üç yıldır devam eden Ayşe Berra Arıdil, İtalya’da düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışmasında, ortaokul öğrencileri kategorisinde ikinci oldu. Hafta sonunda İtala’yada bulunan sergi salonunda, sergi açılışı ve ödül töreni gerçekleştirildi. Sergi açılışıyla birlikte genç çizerlere plaket, sertifika, albüm ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Seçilen eserlerden oluşan sergi, 31 Mart 2020 tarihine kadar ilgili sergi salonunda sergilendikten sonra, İtalya’nın farklı bölgelerindeki sergi salonlarında da iki yıl boyunca sergilenmeye devam edecek. İkinci olarak ülkemizi başarıyla temsil eden Ayşe Berra Arıdil’i tebrik eden Okul Müdürü Hacer Semiz, "Öğrencimizin başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

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