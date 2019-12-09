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Gemlikli öğrencilerden uluslararası başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 17:42 | Son Güncelleme

Gemlikli Arif Tozcuer ve Ayşe Berra Arıdil, Uluslararası Karikatür Yarışması’nda büyük başarı elde etti.Gemlik Hisar Anadolu Lisesi öğrencisi Arif Tozcuer, İtalya’da düzenlenen, 60 ülkeden 500 gencin 1200 eserle katıldığı, barış ve hoşgörü temalı“23th Fax for Peace, Fax for Tolerance” Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Ortaokul Öğrencileri kategorisinde birincilik elde etti.

Gemlikli öğrencilerden uluslararası başarı

Gemlikli Arif Tozcuer ve Ayşe Berra Arıdil, Uluslararası Karikatür Yarışması’nda büyük başarı elde etti.
Gemlik Hisar Anadolu Lisesi öğrencisi Arif Tozcuer, İtalya’da düzenlenen, 60 ülkeden 500 gencin 1200 eserle katıldığı, barış ve hoşgörü temalı“23th Fax for Peace, Fax for Tolerance” Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Ortaokul Öğrencileri kategorisinde birincilik elde etti. Aynı yarışmada Halit Paşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Berra Arıdil ise aynı kategoride ikinci oldu. Ödül alan çalışmalar İtalya’nın Spilimbergo şehrinde bulunan salonda sergilendi.
Ödüllü gençler başarılarını Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile paylaştı. Sertaslan’ı makamında ziyaret eden gençlere Hisar Anadolu Lisesi Müdürü Satılmış Kocabaş, Halitpaşa İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacer Semiz ile dört yıldır gençlere karikatür eğitimi veren Paşa Konağı karikatüristi Recep Özcan ve aileleri eşlik etti. Gençleri başarılarından dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Resim çizmek bir kabiliyet, ama karikatür çizmek çok başka bir şey. Her alanda kabiliyetli çocuklarımız var. Bu çocuklar gurur kaynaklarımız. Onlara destek olmak için ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.

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