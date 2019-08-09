Gemlikli sporcu milli takıma davet edildi

Türk Milli Karate Takımı’nda Gemlikli sporcu da ter dökecek.

Gemliksporlu genç ve başarılı sporcu Nursimay Bulut, Türkiye Milli Karate Takımı’na davet edildi. 23 - 25 Ağustos tarihleri arasında Rize’de gerçekleşecek Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek sporcular arasına katılan Bulut +44 kiloda mücadele edecek.

Müsabakalarda Türkiye’yi temsil edecek takıma Gemlik’ten bir sporcu göndermekten mutluluk duyduklarını belirten Antrenör Dilek Salum, Gemlikli gençlere fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini gösterdiklerini söyledi. Salum, “Bir süredir Gemlik’te devam ettiğimiz antremanlarımız sonucunda ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmeye başladık. Milli Takım’a davet edilen sporcumuz Nursimay’ın ülkemiz ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Çocuklarımızın başarısı Gemlik’in gururu olacak. Çocuklarımızı sporla tanıştırmaya ve başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

