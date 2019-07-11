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Gemlikliler membâ suyu kalitesinde su içecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkan Ayhan Salman, DSİ Bölge Müdürü Hayati Çelenk’i ziyaret ederek, Bursa’daki içme suyu tesisleri, barajlar, göletler, sulama tesisleri ve dere ıslah çalışmaları hakkında bilgi aldı.Çelenk, DSİ’nin Bursa’da içme suyu, baraj, gölet, dere ıslah çalışmaları olduğunu söyledi.

Gemlikliler membâ suyu kalitesinde su içecek

AK Parti İl Başkan Ayhan Salman, DSİ Bölge Müdürü Hayati Çelenk’i ziyaret ederek, Bursa’daki içme suyu tesisleri, barajlar, göletler, sulama tesisleri ve dere ıslah çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Çelenk, DSİ’nin Bursa’da içme suyu, baraj, gölet, dere ıslah çalışmaları olduğunu söyledi. Çelenk, yaz döneminde yoğun bir tempo ile çalıştıklarını belirterek yapılan, inşaatı devam ettirilen ve planlama/proje aşamasında olan tesislerin son durumları hakkında bilgiler verdi.
Ziyaret sonrasında açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, DSİ’nin bütün canlıların olmazsa olmazı olan suyu temin ettiğini, bu yönü ile son derece önemli bir görev yaptığını söyledi. Ayhan Salman, DSİ’nin AK Parti iktidarları döneminde çok büyük projeler gerçekleştirdiğini, devâsâ baraj, gölet, sulama tesisi, içme suyu hatları, içme suyu arıtma ve atık su arıtma tesisleri yaptığını, dereleri ıslah edip, taşkınları önlediğini ifade etti.
Ayhan Salman, DSİ tarafından AK Parti iktidarları döneminde Bursa’ya kazandırılan hizmetler hakkında da bilgi verdi. Başkan Salman, 2005 yılında tamamlanan içme suyu tesisi ile Nilüfer ve Doğancı barajlarından kente yılda 60 milyon metreküp içme suyu verildiğini söyledi. Salman, inşaatı süren Gemlik içme suyu arıtma tesisinin günlük 70 bin metreküp suyu arıtacağını ve ilçeye memba suyu kalitesinde su verileceğini da belirtti.
Tesisin yüzde 18’lik kısmının tamamlandığını söyleyen Ayhan Salman, “Bu projeye bağlı yaklaşık 19 km uzunluğundaki isale hattının da yüzde 80’inin tamamlandı” dedi.
Bursa’da 6 tane planlama-proje aşamasında içme suyu tesisi olduğunu da ifade eden Başkan Salman, “Orhaneli Çınarcık Barajı İsale Hattı ve Arıtma Tesisi, İnegöl İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi, Karacabey İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi proje hazırlama safhasına geldi” diye konuştu.
Yapılan baraj ve göletler ile yılda 554 dekar alan sulanıyor
Bursa’da 2003 yılından bugüne kadar, 20 baraj ve 15 göletin yapımının tamamlandığını bu tesislerde yaklaşık 500 milyon metreküp suyun biriktiği bilgisini de veren Ayhan Salman, inşaat safhasında 9 baraj ve 2 gölet, planlama-proje safhasında da 27 baraj ve 11 gölet olduğunu ifade etti. Ayhan Salman, Bursa’da 2003 yılı sonrasında 41 sulama tesisi açıldığını ve bu tesislerin yıllık 534 dekar alanı sulanmasını sağlayıp çiftçilere yılda yaklaşık 550 milyon lira gelir artışı sağladığına vurgu yaptı. Başkan Salman, inşaat safhasında 3, planlama ve proje safhasında da 55 tesiste çalışmaların sürdüğünü de dikkat çekti.
Sel ve taşkınları önlemek için yapılan dere ıslah çalışmaları hakkında da bilgi veren Ayhan Salman, 16 dere ıslah çalışması ile 12 meskun mahalde yaklaşık 50 dekar arazinin taşkından korunduğunu ve 4 dere ıslah çalışmasının da inşaatının sürdüğü aktardı.
Başkan Salman, “Kurumlarımızın eksik ve ihtiyaçlarını öğreniyoruz. İnşaatı devam eden çalışmaların son durumunu öğrenip, planlama aşamasındaki projeleri gözden geçiriyoruz. Elde ettiğimiz bilgiler ışığında konuyu Ankara’da takip edeceğiz. Bursa’mıza hizmet akışının kesintisiz devam etmesi, projelerin hızla sonuçlanması için gerekenleri yapıyoruz” dedi.

Gemlikliler membâ suyu kalitesinde su içecek

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