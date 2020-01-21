HABER
  4. Gemliklilerin eczane isyanı

Gemliklilerin eczane isyanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde nöbetçi eczane sıkıntısı yaşanıyor.İlçe nüfusunun 120 binlere dayanması, özellikle Manastır ve Hisartepe mahallelerinde hatırı sayılır eczane açılmasına rağmen, ilçede nöbetçi eczanenin tek olmasına vatandaşlar tepki gösteriyor.

Gemliklilerin eczane isyanı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde nöbetçi eczane sıkıntısı yaşanıyor.
İlçe nüfusunun 120 binlere dayanması, özellikle Manastır ve Hisartepe mahallelerinde hatırı sayılır eczane açılmasına rağmen, ilçede nöbetçi eczanenin tek olmasına vatandaşlar tepki gösteriyor. Hafta sonunda sadece acil serviste binin üzerinde poliklinik yapılan Gemlik’te Eczacılar Odasının tek eczane konusundaki ısrarına bir anlam verilemiyor. Gemlik genelinde son 5 yıldır gündemde olan nöbetçi eczane tartışması, bilhassa havaların soğuması ile birlikte yaşanan eczane kuyruklarının ardından yeniden gündeme geldi. Geçen hafta sonunda Gemlik Devlet Hastanesinin sadece acil bölümünde 24 saatte binin üzerinde hasta muayene edilerek reçete yazıldı. Yazılan bu reçetelerin nöbetçi eczane tarafından sisteme girilerek hastaya verilmesi sırasında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hastanede tedavi için beklemekten çok eczaneden ilaç almak için bekledi.
Resmî gazetede yayınlanan ve eczanelerin nöbet sistemini düzenleyen kanun şu şekilde: "Madde 35

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
Yarıyıl tatilinde Umre seferiYarıyıl tatilinde Umre seferi
Yarıyıl tatilinde Umre seferiYarıyıl tatilinde Umre seferi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da operasyon! Aralarında iş adamları da var

Gassal Hamza Özken: Bu mesleği herkes yapamaz

Yapılması zor mesleklerden biri: Cesaret, güç ve kuvvet istiyor

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

Isparta’da 44 yaşındaki adam evde ölü olarak bulundu

44 yaşındaki adamın sır ölümü!

Öz kızını boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdığını itiraf etmişti! Babadan mahkemede şaşkına çeviren ifade

Kızını parçalara ayırdığını itiraf etmişti! Mahkemede şaşkına çeviren ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.