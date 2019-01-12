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Gemlik'te 6 mahalle için sağlık ocağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 12:20 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan Şifa Hatun Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı.

Feyzi SARIKAYA GEMLIK (Bursa), (DHA) Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan Şifa Hatun Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı. İçerisinde 6 hizmet odasının bulunduğu sağlık merkezi, 6 mahalleye hizmet verecek. Balıkpazarı Mahallesinde yapımına 2018 yılında başlanan Şifa Hatun Alie Sağlığı merkezi bugün törenle açıldı. Bölgede eski sağlık ocağının ihtiyaçları karşılayamaması sebebiyle yapılan sağlık merkezi, 6 mahalle sakinlerine hizmet verecek. Açılışı yağmur altında yapılan sağlık merkezine, protokolün ve halkın yoğun ilgisi oldu. Bir taraftan Gemlik'e yağmur yağarken diğer taraftan da hizmet yağmaya devam ettiğini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ?2018 yılına girerken her hafta bir açılış yapacağız demiştik. Çok şükür o sözümüzü tuttuk. 2019 yılına geçtik her hafta açılışlarımız devam ediyor. Bugün 6 mahallemizin hizmet alacağı Şifa Hatun Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Sağlık ocağımız eski bir itfaiye binasında hizmet veriyordu ama yeterli değildi. Yeni sağlık ocağımız ise konforlu, asansörlü ve 6 mahallenin tam merkezinde insanların rahatça ulaşabileceği ve sivil mimari özelliklerini taşıyan estetik bina Gemlik'e hayırlı olsun. 19 Ocak tarihinde de 394 sosyal konutumuzu kura çekmek suretiyle yine 678TL'den başlayan taksitlerle hemşehrilerimize takdim edeceğiz dedi. Belediyenin bu hizmetleri yaparken, aynı zamanda da şehrin de silüetinin değiştiğini belirten Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık,. Bir çok metruk binalar yıkılıyor ve sonrasında da böylesine mimari değeri olan binalar yapılmaya devam ediyor. Öte yandan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile yapacağımız görüşmeler sonrasında da Gemlik Devlet Hastanemizin eksiklerinin tamamlanması için harekete geçeceğiz dedi.

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