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Gemlik’te Belediyenin camını kıran zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 09:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde belediyenin camını kırıp güvenlikçiye saldıran zanlı tutuklandıGemlik’te bir kişi Belediye Binasının camını kırıp güvenlikçiyi darp ederek olay yerinden kaçtı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde belediyenin camını kırıp güvenlikçiye saldıran zanlı tutuklandı
Gemlik’te bir kişi Belediye Binasının camını kırıp güvenlikçiyi darp ederek olay yerinden kaçtı. Zanlı kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde olayla alakalı ifadesi alınan zanlı P.C.V. gece geç saatlerde çıkartıldığı Gemlik Adliyesinde nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na ifade verdi. "Kamu Malına Zarar Verme" suçundan tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.
Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

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