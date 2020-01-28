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Gemlik’te büfede işlenen cinayete 26 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, tartıştığı müşteri Ahmet Can Yaşlı’yı (23) tabancayla vurup öldüren tekel bayi işletmecisi Ramiz Sarıçayırlı 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, geçtiğimiz yıl ocak ayında, Küçükkumla Mahallesinde meydana geldi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, tartıştığı müşteri Ahmet Can Yaşlı’yı (23) tabancayla vurup öldüren tekel bayi işletmecisi Ramiz Sarıçayırlı 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçtiğimiz yıl ocak ayında, Küçükkumla Mahallesinde meydana geldi. Tekel bayiye gelen Ahmet Can Yaşlı, kredi kartı ile alkol ve sigara satın almak istedi. Ramiz Sarıçayırlı’nın kredi kartıyla satış yapılmadığını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sarıçayırlı, masanın üzerinde duran tabancayı alıp, Yaşlı’ya ateş etti. Ağır yaralanan Yaşlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sarıçayırlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan, olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi.
26 yıl hapis
Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Ramiz Sarıçayırlı hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle devam eden duruşmasında, olay sırasında bayide bulunan üzerinde silahla yakalandığı için davanın tutuksuz sanığı Kerim Akdeniz ile tarafa avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı Engin Kara, savcının mütalaasına katıldığını, müvekkilinin cinayeti tahrik altında işlediğini söyledi. Öldürülen gencin yakınlarının avukatı Atakan Arar, sanığın canavar hissiyle adam öldürmek suçundan cezalandırılmasını ve tahrik indirimlerinin uygulanmasını istemedi. Önceki savunmalarını tekrarlayan tutuklu sanık Ramiz Sarıçayırlı, "Bana bir şey yapar düşüncesiyle silahımı masanın üstüne koymuştum, pişmanım, beraatimi istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığa kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasını iyi hal uygulayarak cezasını 25 yıla indirdi. Ayrıca mahkeme “ruhsatsız silah taşımak” suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 26 yıl 3 ay hapis ve 2 bin lira para cezası verilmesine hükmetti. Diğer tutuksuz sanık Kerim Akdeniz üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği dava da, silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis ve 500 lira para cezasına çarptırıldı.
Öldürülen Ahmet Can Yaşlı’nın ağabeyi Orhan Yaşlı, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için kararı temyiz edeceklerini söyledi.

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