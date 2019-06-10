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Gemlik'te denizde bulunan kişinin kurtarılma görüntüleri paylaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 19:34 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Bursa'nın Gemlik ilçesinden açıldıkları teknenin arıza yapması nedeniyle denize atlayan Yaman Şipka'nın kurtarıldığı anlara ilişkin video paylaşıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, Bursa'nın Gemlik ilçesinden açıldıkları teknenin arıza yapması nedeniyle denize atlayan Yaman Şipka'nın kurtarılma anına ilişkin görüntü paylaşıldı.

Paylaşılan görüntüde, Gemlik ilçesi sınırları içinde kalan Kurşunlu Mahallesi'nden dün akşam saatlerinde denize açılan 10 kişiden yüzmek için suya atlayan Şipka'nın kurtarılışı yer alıyor.

Altıntaş mevkisinde denizde bulunan Şipka'nın, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince can simidi atılarak kurtarıldığı ve bota çıkarıldığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa gemlik ilçesi Yaman Şipka

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