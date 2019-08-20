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Gemlik’te dönüşüm için ilk adım atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 13:24 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kuruldu.Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın seçim döneminde sıkça bahsettiği depreme karşı sağlam binalar inşa etme projesi için ilk adım atıldı.

Gemlik’te dönüşüm için ilk adım atıldı

Gemlik Belediyesi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kuruldu.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın seçim döneminde sıkça bahsettiği depreme karşı sağlam binalar inşa etme projesi için ilk adım atıldı. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü faaliyete geçti. Birim müdürü olarak Şehir Plancısı Müge Gürsoy atanırken, Harita Teknikeri Fulya Vurgunlu, Mimar Fatih Bektaş, Yüksek Jeoloji Mühendisi Kezban Ayaz ve İnşaat Mühendisi Bekir Şahingöz de Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde görev aldı.
Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün öncelikle ilçenin genel durumunu masaya yatıracak fizibilite çalışmaları gerçekleştireceğini, kentsel dönüşüm gereken alanlarda mülkiyet ve hak sahipliliği analizlerine göre projeler geliştirileceğini söyledi. Sertaslan şöyle konuştu: “Kentsel dönüşüm projeleri ile Gemlik’te can ve mal güvenliği olmayan yapı stoklarının daha güvenli, sosyal donatı alanlarıyla yaşanabilir olmaları sağlanacak. Sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretebilecek çalışmalar yapılması planlanıyor. Bu süreçte proje alanında yaşayan vatandaşlarımızdan paydaşlarımız olarak kentsel dönüşüm projesine verecekleri destek ile birebir görüşmeler gerçekleştirerek projeyi birlikte oluşturmayı hedeflemekteyiz” .

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