Gemlik'te dünyanın en büyük zeytin tabağı rekoru kırıldı

Bursa'nın zeytiniyle meşhur Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen "5. Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali" kapsamında dünyanın en büyük zeytin tabağı rekoru kırıldı.

Gemlik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin üçüncü gününde gerçekleşen rekor denemesine Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, Kent Konseyi yöneticileri, Gemlik'teki çeşitli kadın girişimci derneklerinden temsilciler ve Prof. Dr. Orhan Kural katıldı. Ayrıca rekor denemesini festivale katılan çok sayıda Gemlikli vatandaş izledi.

Rekor denemesi için bir kayık, iç ve dış kaplamaları yenilenerek dev bir tabağa dönüştürüldü.

Etkinlik alanına gelen Prof. Dr. Orhan Kural, onlarca izleyicinin karşısında dev tabağın ölçülerini alarak not etti. 1,59 metre genişliğinde, 4,68 metre uzunluğunda ve 29 cm derinliğindeki dev tabağa kadınlar, Gemlikli zeytincilerin hediye ettikleri kilolarca teneke zeytini döktü.

Zeytinyağı ve kekikle de tatlandırılan yaklaşık bir ton zeytin, ölçümlerin ardından "Dünya Kadın Rekorları Kitabı"na "Dünyanın en büyük kahvaltılık zeytin tabağı" olarak girdi.

Rekorun ardından tabaktaki zeytinler alanda bulunan vatandaşlara ikram edildi.

