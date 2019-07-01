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Gemlik'te Kabotaj Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı, çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Gemlik'te Kabotaj Bayramı kutlandı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı, çeşitli etkinlikler ile kutlandı.
Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumu ve saygı duruşu ile başlayan etkinlikler kapsamında deniz şehitleri için hazırlanan çelenk denize bırakıldı. Törenlere Gemlik Kaymakam Vekili Dr. Yalçın Yılmaz, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Garnizon Komutan Tankçı Albay Kıvanç Kerpişçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger, Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce, Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Bozkurt, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit katıldı.
Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, törendeki konuşmasında, "Bir devletin, kendi limanları arasında deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalığa kabotaj adı verilir. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır" dedi.
Konuşmaların ardından Garip isimli römorkör ile denize açılan protokol üyeleri, öğrenciler ve davetliler, Gemlik Körfezi'nde tur attı. Gemlik Kaymakam Vekili Dr. Yalçın Yılmaz, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Garnizon Komutan Tankçı Albay Kıvanç Kerpişçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülger ve Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, deniz şehitleri için denize çelenk bıraktı.

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Gemlik'te Kabotaj Bayramı kutlandıGemlik'te Kabotaj Bayramı kutlandıGemlik'te Kabotaj Bayramı kutlandıGemlik'te Kabotaj Bayramı kutlandı

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