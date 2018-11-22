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Gemlik'te kadın cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadın sabah erken saatlerde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

emal ALTINDAĞ GEMLİK (Bursa), (DHA) Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadın sabah erken saatlerde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Sabah erken saatlerde Balıkpazarı bölgesinde meydana gelen olayda 34 PG 4315 plakalı otomobil ile işe gitmek isteysen 55 yaşındaki Günay Torun arıcı içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Görgü şahitlerine göre beyaz renkli bir otomobil Toru?un aracının yanına yaklaşarak 6 el ateş edildiği öne sürüldü. Karın bölgesini aldığı 3 kuruşun yarası ile ağır yaralanan Torun'u ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin yaptı. Torun'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa adli tıp kurumuna sevk edildi. Polis ekiplerinin ilk tespitlerine göre yakın bir akrabası olduğu öne sürülen ve adı açıklanmayan zanlı ile alakalı çalışma başlatıldı. Cinayete kurban giden Torun'un ilçede bayan kuaförlüğü yaptığı, sevilen bir esnaf olduğu, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar odası yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

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