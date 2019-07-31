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Gemlik’te Karsak deresi köpük içinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Karsak deresi köpük tabakasıyla kaplandı.Gemlik’te sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan işçiler, deredeki köpükleri görünce şaşırdı.

Gemlik’te Karsak deresi köpük içinde

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Karsak deresi köpük tabakasıyla kaplandı.
Gemlik’te sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan işçiler, deredeki köpükleri görünce şaşırdı. Karsak deresinin üzerinde önemli ölçüde köpük tabakasının oluştuğu görüldü. Yıllardır yaşanan kirlilik ve atıkların dereye atılmasından dolayı vatandaşlar şikâyetçi. Bu durumun devamlı tekrarlanmasına tepki gösteren vatandaşlar, işletmelerin arıtma kullanmadığını ileri sürdü. Derede yaşayan pek çok canlının da son yıllarda görünmediğinin altı çizilirken, atıkların doğrudan denize verilmesinin de doğaya önemli zarar verdiği dile getirildi. Son yaşanan olayda atığın hangi firma tarafından salındığı bilinmiyor.

Gemlik’te Karsak deresi köpük içinde

Gemlik’te Karsak deresi köpük içinde

Gemlik’te Karsak deresi köpük içinde

Gemlik’te Karsak deresi köpük içinde

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