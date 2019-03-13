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Gemlik'te kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 18:42 | Son Güncelleme

BURSA'da, Gemlik Belediyesi'nin kamu kurum ve kuruluş binalarının yanı sıra okullar ve camilere yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Gemlik'te kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'da, Gemlik Belediyesi'nin kamu kurum ve kuruluş binalarının yanı sıra okullar ve camilere yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Ata Mahallesi Camii'nin de yenileneceği belirtildi.
Cumhuriyet Ortaokulu ve Gemport Anadolu Lisesi'nin yanı sıra Narlı Mahallesi ve Üniversite Yerleşkesi camilerinin kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi çalışmalarına öncülük yapan Gemlik Belediyesi, Ata Mahallesi Camii için de harekete geçti. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Daha önce iki okulumuzu kentsel dönüşüm kapsamında yeniledik. Keza iki camimizi de aynı proje kapsamında yenileyerek hizmete açtık. Ata Mahallemizin camisini de yenileyeceğiz" dedi.

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Gemlik'te kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyorGemlik'te kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

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