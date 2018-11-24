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Gemlik'te kız kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde kız kardeşi Günay Torun'u (55) öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Halil Küçükkurt (56), çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Gemlik'te kız kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde kız kardeşi Günay Torun'u (55) öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Halil Küçükkurt (56), çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Halil Küçükkurt'a olayda yardım ettiği öne sürülen kayınbiraderi Engin G. ve cinayetten sonra kaçtığı Karacabey'de kaldığı evin sahibi Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Olay, önceki gün sabah saatlerinde Gemlik ilçesi Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi de olan kadın kuaförü Günay Torun, işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada yaklaşan beyaz renkli bir otomobilden Günay Torun'a doğru tabancayla 6 el ateş açıldı.Torun, olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobil ise uzaklaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Torun'u, ağabeyi Halil Küçükkurt'un öldürdüğü belirlendi. Küçükkurt, Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir tanıdığının evinde suç aleti tabancayla yakalandı. Olayda kendisine yardımcı olduğu öne sürülen kayınbiraderi Engin G. ile Küçükkurt'un yakalandığı evin sahibi Serkan T. de gözaltına alındı.
Günay Torun'un, 1 ay önce Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ağabeyi Halil Küçükkurt'tan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Torun'un polise verdiği ifadede, ''İşsiz olan ağabeyim sürekli Gemlik'teki adresimize gelerek bizden para istiyor. Vermememiz durumda bizi ölümle tehdit ediyor. Ağabeyimin Osmangazi ilçesindeki ikamet adresini bilmiyorum. Ama o bizimkini biliyor. Ben Gemlik'i terk etmek istiyorum. Beni gördüğü yerde öldürebilir'' dediği kaydedildi.
Gemlik'e getirilen 3 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Halil Küçükkurt tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Gemlik'te kız kardeşini öldüren şüpheli tutuklandıGemlik'te kız kardeşini öldüren şüpheli tutuklandıGemlik'te kız kardeşini öldüren şüpheli tutuklandıGemlik'te kız kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

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