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  4. Bursa'da magandalara drone'lu darbe

Bursa'da magandalara drone'lu darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:53 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur içerisinde girebilmesi için drone ile uygulama yaptı. Yeni yılın girdiği saatlerde havaya ateş edenler termal drone ile tek tek tespit edilip gözaltına alındı.

Bursa'da magandalara drone'lu darbe

Polis ekipleri, ilçenin giriş çıkışları ile Gemlik merkezde vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda drone destekli asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Gemlik polisinin bir sonraki uygulama alanı ise her sene yılbaşı gecesini zehir eden ve yeni yılın ilk dakikalarından itibaren silahla havaya ateş eden şehir magandalarına yönelik oldu.

Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen şehrin dört bir yanında tedbir alan polis ekipleri, termal İHA’ların da desteği ile yılbaşı magandalarını havadan tek tek tespit etti ve operasyon başladı. Yapılan uygulama ve operasyonlar neticesinde 7 tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Bursa yılbaşı

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