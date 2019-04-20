Gemlik’te meslek lisesi yıkılıyor...Bölge halkı yerine spor tesisi istiyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde uzun süredir depreme dayanıklılık yönünden sorunlu olduğu bilinen Gemlik Endüstri Meslek Lisesi Binası’nın, yeni okulun yapılması sonrasında boşaltılması bekleniyor. Gemlik’te bulunan spor kulüplerinin ve spora gönül verenlerin talebi ise buranın spor tesisi olarak düzenlenmesi.

Gemlik İlçe Stadyumuna da komşu olan EML arsasının arka bölümü de Gemlik Suni Çim Sahasıyla bitişik durumda konumlanıyor. Burada da bir spor tesisi yapılması durumunda, hem bölgede bulunan okulun öğrencilerine, hem de Gemlik’te bulunan amatör kulüplere uzun zamandır çözüm bekleyen ihtiyaç adına çözüm olarak sunulmuş olacak. Bölgede bulunan Şehir Stadyumu, Suni Çim Saha ve Kapalı Spor Salonu ile komplike bir spor adası oluşturulabilecek önerinin, Gemlikli sporseverler tarafından önümüzdeki dönem gündeme getirilmesi bekleniyor.

Tesisin spor alanı olarak ayrılması durumunda, Gemlik’te aynı sahada sıra ile idman yapmaktan başka şansı olamayan altyapı takımları için de önemli antrenman sahası olabileceği, aynı zamanda amatör küme maçlarının da bu alanda ayrılabileceği düşünülüyor. Endüstri Meslek Lisesi arazisine yapılacak muhtemel bir spor tesisi, Gemlikli Milli Judocu Semanur Erdoğan’ın adını taşıyan Kapalı Spor Salonuna da komşu.

Tesisin yapımı ve spor adasının oluşturulması önündeki tek engel, arsanın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olması. Bakanlıklar arasında bir devir ile sorunun çözüleceği ve Gemlik’in uzun süre ihtiyacını karşılayacak. Konunun hızlandırılması adına Gemlikli sporsever Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Bölge Milletvekili Zafer Işık’ın spor adası ile alakalı girişimlerde bulunmasını talep ettiler.



