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Gemlik'te Niran Ünsal'a konser tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

ŞARKICI Niran Ünsal, Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün geceki konserine çıkmayınca kendisini dinlemeye gelenler ve organizasyonu yapanlar tepki gösterdi.

Gemlik'te Niran Ünsal'a konser tepkisi

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),(DHA)- ŞARKICI Niran Ünsal, Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün geceki konserine çıkmayınca kendisini dinlemeye gelenler ve organizasyonu yapanlar tepki gösterdi. Ünsal'ın saat 22.00 yerine 2,5 saat sonra konserin yapılacağı otele geldiği belirtilirken, tepki nedeniyle de konsere çıkmadığı öne sürüldü.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün gece bir otelde düzenlenen Niran Ünsal konseri için haftalar öncesinden duyuru yapıldı. Saat 20.00'de başlayacak programda saat 22.00'de sahneye çıkacağı belirtilen Niran Ünsal, iddiaya göre, saat 00.30 gibi otelin önüne geldi. Konserin bitiş saatinde gelen Ünsal, kendisi dinlemek için bilet alanların öfkeli olduğunu öğrenince menajeri ve birlikte çalıştığı DJ ile otomobile binerek Gemlik'ten ayrıldı. Salonu dolduranların sinirlenmesi üzerine sahneye çıkarak açıklamada bulunan organizasyon sahipleri Yelda Baykız ile Seda Üre, "Ödememizi yapmış olmamıza rağmen buraya gelmedi. Hukuki olarak gereken neyse yapacağız" dedi. Ardından salondakilerden imza alınarak, tutanak tutuldu.
Organizasyonu yapan Selda Baykız ile Seda Üre, konser biletlerinin günler öncesinde kişi başı 150 liradan satışa sunulduğunu, yaklaşık 300 bilet satıldığını belirterek, Ünsal'a 22 bin liranın peşin ödendiğini söyledi. Baykız ve Üre, Ünsal ve menajerine dün geceden beri ulaşamadıklarını da kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Gemlik'te Niran Ünsal'a konser tepkisiGemlik'te Niran Ünsal'a konser tepkisiGemlik'te Niran Ünsal'a konser tepkisiGemlik'te Niran Ünsal'a konser tepkisi

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