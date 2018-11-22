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Gemlik'te öldürülen kadının cinayet şüphelisi kardeşi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

Gemlik ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren Günay Torun’a (55) tabancayla ateş eden şüpheli Halil K., Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir tanıdığının evinde suç aleti tabancayla ele geçirildi.

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA) - Gemlik ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren Günay Torun’a (55) tabancayla ateş eden şüpheli Halil K., Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir tanıdığının evinde suç aleti tabancayla ele geçirildi. Gemlik ve Karacabey polisinin ortaklaşa çalması sonucu yakalanan şüphelinin, ölen Torun’un kardeşi olduğu, olayın alacak meselesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Halil K.'nin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarda, 'Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır. Ben demiştim' yazdığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Şüphelinin fotoğrafı
Sosyal medya paylaşımı

-Olay yeri
-Polisin incelemesi

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