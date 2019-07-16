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Gemlik’te önümüzdeki dönem masaya yatırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:56 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi, ilçenin önümüzdeki dönemine yön verecek stratejik plan çalışmalarına başladı.Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın seçim döneminde Gemliklilerin beğenisine sunduğu “uğurlu projeler”de izlenecek yolun belirleneceği stratejik plan için ayrıntılı bir çalışma yürütülüyor.

Gemlik’te önümüzdeki dönem masaya yatırılıyor

Gemlik Belediyesi, ilçenin önümüzdeki dönemine yön verecek stratejik plan çalışmalarına başladı.
Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın seçim döneminde Gemliklilerin beğenisine sunduğu “uğurlu projeler”de izlenecek yolun belirleneceği stratejik plan için ayrıntılı bir çalışma yürütülüyor. Dâire müdürleri ile bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçenin geleceği için oldukça önemli olan ve kanunla da belirlenen planın hazırlanmasında belediye personeline eğitim verilmesi talimatını verdi. Her müdürlükten görevlendirilen personeller, planın hazırlanmasında izlenecek yolu ve Gemlik için son derece önemli olan bu çalışmanın ayrıntılarını kavramak maksadıyla Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda bir araya geldi. Konuyla ilgili eğitim Özel Kalem Müdürü Kemal Atan tarafından verildi.
Uygulama şekli kanunla belirlenmiş olan stratejik planın Gemlik’in gelecek beş yılına yön vereceğini belirten Başkan Sertaslan “Katılımcı, hesap verilebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışımız var. Hedef odaklı planlı bir çalışma yöntemi olan stratejik planlama çalışması için Gemlik Belediyesi birim müdürleri ve çalışanları bir araya gelerek stratejik yönetim konulu eğitim aldılar. 2020 - 2024 stratejik planı için şehrin bütün paydaşları ile görüşmeyi hedefliyoruz. Gemlik Belediyesi olarak muhtarlar, kamu kurumları, sivil toplum ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek Gemlik için hedefleri birlikte görüşüp planlayacağız” şeklinde konuştu.

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