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  4. Gemlik’te sosyal yardımda yeni dönem

Gemlik’te sosyal yardımda yeni dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçenin yoksulluk haritasını çıkaracak sistemi faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.Gemlik’te sosyal yardımı ve sosyal belediyeciliği ihtiyaç sahiplerinin taleplerine göre yeniden şekillendirmeye hazırlanan Gemlik Belediyesi bünyesinde kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bütün bilgileri aynı noktada toplayacak bir sistem hazırladı.

Gemlik’te sosyal yardımda yeni dönem

Gemlik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçenin yoksulluk haritasını çıkaracak sistemi faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.
Gemlik’te sosyal yardımı ve sosyal belediyeciliği ihtiyaç sahiplerinin taleplerine göre yeniden şekillendirmeye hazırlanan Gemlik Belediyesi bünyesinde kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bütün bilgileri aynı noktada toplayacak bir sistem hazırladı. Gemlik Belediyesi bünyesinde çalışan bilgi işlem ve istatistik personeli tarafından hazırlanan sistemde müdürlüğün topladığı bilgiler depolanarak işlenecek. Kendilerine gelen ihbar ve başvurular ışığında mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri mesken, aylık gelir, araç ve diğer eşyalara sahip olma durumu gibi çeşitli bilgilerin bu yazılımda toplayarak yorumlayacak, buna göre en kişilere en uygun yardım ve destek şekli sağlanacak. Önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek Halk Market başta olmak üzere Gemlik Belediyesi’nin diğer sosyal projelerinde de aynı proje üzerinde hareket edilecek.
İhtiyaca göre yardım yapılacak
Gemlik Belediyesi yardım çalışmaları üç koldan gerçekleşecek. Belediye, topladığı verileri kaymakamlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile paylaşarak hangi vatandaşın gerçekten neye ihtiyacı olduğu konusunda en doğru veriye ulaşacak. Her vatandaşa aynı yardımın yapılması yerine gıda ihtiyacı olana gıda, giyim ihtiyacı olana giyim, bakım ihtiyacı olana bakım yardımı sağlanacak.
Belediye yazılımcıları hazırladı
Tamamen Gemlik Belediyesi çalışanları tarafından hazırlanan ve yardım işlerinde kullanılacak yazılımda başvuran ihtiyaç sahibinin paylaştığı bilgiler saklanacak. Toplanan bilgiler ile hangi mahallede ne kadar ihtiyaç sahibi olduğu ve bu kişilerin çeşitli başlıklarda kategorize edilmesi sağlanacak. Gemlik Belediyesi’nde ilk kez faaliyete geçecek bu sistemde ilçenin yoksulluk haritası çıkarılacak ve yardımlardan en yüksek fayda sağlanacak.

Gemlik’te sosyal yardımda yeni dönem

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