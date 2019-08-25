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Gemlik’te uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri takip ettikleri bir araçta ’skunk’ adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri takip ettikleri bir araçta ’skunk’ adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe girişinden itibaren takip edilen otomobildekiler ’dur’ ihtarına uymayınca Zeytinhali kavşağında önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada bir miktar ’skunk’ adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, uyuşturucu ele geçirilen otomobil de detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.
Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

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