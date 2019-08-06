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Gemlik’te yangın büyük ormana ulaşmadan söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını yayılmadan söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan yangının fark edilmesinin ardından, İtfaiye ekipleri ile yol üzerinde irtibata geçen Çiftçi Malları Koruma Derneği yetkilileri, çevrede de önlemler aldılar.Yetkililer, Adliye köyünün üst bölgesinde bulunan ormanlık alanın yakınında başlayan yangına müdahalede geç kalınması durumunda, önemli bir felaket olabileceğinin altını çizdi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını yayılmadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan yangının fark edilmesinin ardından, İtfaiye ekipleri ile yol üzerinde irtibata geçen Çiftçi Malları Koruma Derneği yetkilileri, çevrede de önlemler aldılar.
Yetkililer, Adliye köyünün üst bölgesinde bulunan ormanlık alanın yakınında başlayan yangına müdahalede geç kalınması durumunda, önemli bir felaket olabileceğinin altını çizdi. Ormana sıçradıktan sonra yangının ilk etapta durdurulma olasılığının zor olduğu, diğer yandan bölgedeki rüzgarında etkisi ile büyük bir felaket olabileceği de kaydedildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

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