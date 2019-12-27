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  4. Gemlik'te yerli otomobil sevinci

Gemlik'te yerli otomobil sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 18:47 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık: - "Gemlik Askeri Hara Bölgesi'nin 1 milyon metrekarelik bölümünde kurulacak fabrika, hem istihdama katkı sağlayacak hem de limanlar ve lojistik anlamında merkez haline gelen Gemlik'in değerine değer katacak" - Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan: - "Önümüzdeki süreçte istişareler yapacak ve Türkiye'nin hedefleri adına ilçemizi hazırlayacağız, en az 100 bin nüfusa hazır hale getirmek için çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil fabrikasının Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacağını açıklaması memnuniyetle karşılandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, yaptığı açıklamada, yerli otomobil için Gemlik'in seçilmesinin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Yatırımın çok önemli olduğuna değinen Işık, "Gemlik Askeri Hara Bölgesi'nin 1 milyon metrekarelik bölümünde kurulacak fabrika, hem istihdama katkı sağlayacak hem de limanlar ve lojistik anlamında merkez haline gelen Gemlik'in değerine değer katacak. Bizlerden bölge ile alakalı istenilen bilgileri Bakanlığımıza ilettik, onlar da incelemeleri sonrasında Gemlik'te karar kıldı. Tanıtımında da gördüğümüz gibi, ülkemizin vizyonu haline gelecek ülkemize özgü otomobil, küresel pazarda da bizleri şanslı hale getirecektir. Gemlik, ek sektörlerin ve yan sanayi ürünlerinin kolay ulaşabilecek bölgede olması, limanları ve ulaşımı düşünüldüğünde lojistik katkı anlamında en uygun noktaydı.'' değerlendirmesinde bulundu.

- "Gemlik stratejik bir ilçedir"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da Türkiye'nin otomobilinin üretimine ev sahipliği yapacakları için heyecanlı olduklarını aktararak, "Odalardan bu konuda görüşler aldık, İl Koordinasyon Kurulundan desteklerini istedik. Önümüzdeki süreçte istişareler yapacak ve Türkiye'nin hedefleri adına ilçemizi hazırlayacağız, en az 100 bin nüfusa hazır hale getirmek için çalışacağız.'' ifadesini kullandı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir de yerli otomobilin, ilçelerinde yapılacak olmasının kendileri açısından gurur verici olduğunu vurgulayarak, üretimin ticaret adına da çok önemli katkılar sağlayacağını anlattı.

Ağdemir, ilçe sanayisi için önemli bir kazanç elde edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gemlik stratejik bir ilçedir. Limanları, otobanı, kadrolarıyla 2 bin 200 yan sanayi kuruluşuna çok yakın bir ilçedir. Bizler de ticaret odası olarak, devletimizin ve girişimcilerin yanında olacağız, yerli otomobilimize de gözümüz gibi sahip çıkacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Askeri Hara Gemlik yerli otomobil

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