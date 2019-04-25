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Gemlik’te yol seferberliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 16:43 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi ilçede bulunan yolların daha güvenli hale gelebilmesi için risk taşıyan birçok yerde yol genişletme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yenileme ile genişletme çalışmaları kapsamında Orhaniye Mahallesi 434.sokaktaki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

Gemlik’te yol seferberliği

Gemlik Belediyesi ilçede bulunan yolların daha güvenli hale gelebilmesi için risk taşıyan birçok yerde yol genişletme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yenileme ile genişletme çalışmaları kapsamında Orhaniye Mahallesi 434.sokaktaki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Mevkii ile Cumhuriyet Mahallesi Kumla Caddesini birbirine bağlayan yol genişletilip parke taşı döşendi.
Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ” Bu yol hakkında çok sayıda bizlere şikâyet geliyordu. Gemlik’in her bölgesinde yol yapım, yenileme ve genişletme çalışmalarına devam ediyoruz. Öncelikle tehlike arz eden bölgelerdeki yolları yenileyerek vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde kullanımına hazır hale getiriyoruz. Bu bölgedeki çalışmalarımızın da tamamlanması ile birlikte vatandaşlarımız için daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkânı sağlamış olacağız” diye konuştu.

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