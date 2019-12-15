Gemlik’teki balık popülasyonu tehlikede

Gemlik balıkçı barınağını ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, körfeze kurulacak soğutma tesisinin körfezin sonunu getirebileceğini söyledi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçede bulunan bir kimya tesisinin yapmak istediği soğutma tesisinin körfez için yüksek risk taşıdığını ifade ederken, “Gemlik’te bir kimya sanayi firması soğutma tesisi kurmak istiyor. Geçen hafta bir hidro biyolog bizleri ziyaret etti. Tesisin kurulması körfez için geri getiremeyecek sonuçlar doğuracağını ifade etti. Biliyorsunuz denizlerde yosun yoğunluğu var. Yoğunluk Gemlik Körfezi’nde fazla, kimya sanayi tesisi borularda mikro biyolojik canlıların oluşmaması için denize klor verecek bu da denizde yaşayan bazı türlerin yok olmasına, bazı dayanıklı türlerin ise aşırı derece artmasına sebebiyet verecek. Küresel ısınmanın git gide kendini gösterdiği son zamanlarda bunu Gemlik körfezine bir tehdit olarak algılıyor ve dikkatlice adımlarımızı atıyoruz” dedi.

Tesisin kurulmasında en çok zarar göreceklerden birinin de balıkçılar olduğunu ifade eden Başkan Sertaslan, “Gemlik körfezi balıkta bereketiyle bilinir, özellikle Marmara’da balık çıkış noktalarından biridir. Bizler Gemlik körfezindeki balık popülasyonunu arttırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gemlik’te kimya fabrikası tarafından kurulacak tesisin bir diğer zararı da balık ölümleri olacak. Beyaz köpüklü hamsisi ile meşhur olan körfezimizde tesisten verilen kimyasal körfezimizi olumsuz şekilde etkileyecek. Körfezimize zarar veren girişimler karşısında dikkatli adımlar atmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.



